Puffen en zweten in een zonneauto... ga je ook sneller als het zo heet is?

Kräwinkel zag namelijk hoe zijn collega kletsnat de zonneauto uit stapte na wat testrondjes over de Technology Base in Enschede. Leuk is het niet, maar een goede oefening is het wél.

In Australië is het écht warm

Want waar heel Overijssel plat ligt als de 40 graden wordt aangetikt, trekt een Australiër de lange broek aan. En daar, in Australië, hoopt het team prijzen te pakken tijdens de World Solar Challenge.

"Door nu te rijden, wennen we een beetje aan de hoge temperaturen", legt hij uit. "Doordeweeks trainen we ook altijd met truien aan om die warmte te simuleren, het is zwaar werk in de auto."

Ga je sneller of niet?

Ga je ook harder rijden als de zon met 40 graden op de panelen brandt? Nee, zegt Kräwinkel. "Je neemt zelfs zo'n twee procent minder energie op dan wanneer je met 20 graden rijdt. Zonnepanelen doen het het best in de winter, bij een strakblauwe lucht."

De World Solar Challenge is van 13 tot 20 oktober in Australië. Het Twentse team doet mee met de RED-E:

De RED-E, het gloednieuwe model van het Solar Team Twente (Foto: RTV Oost)