Weerman Martin Bosch: "Na middernacht was het op de meeste plekken 30 graden, bespottelijk"

Net als in de rest van het land is er in Overijssel sprake van een hittegolf. Dat werd na middernacht vastgesteld en dat gebeurt niet vaak op dat tijdstip. "Het is gewoon bespottelijk dat dit soort temperaturen 's nachts voorkomen", zegt weerman Martin Bosch.

Vannacht om 02.00 uur was het in De Bilt boven de 28 graden. Om te kunnen spreken van een hittegolf moet de temperatuur vijf dagen op rij hoger zijn dan 25 graden. Van die dagen moet het drie dagen boven de 30 graden zijn. Het was vannacht warmer dan 25 graden, dus er is officieel sprake van een hittegolf.

Rond half 8 vanochtend was het op verschillende plekken in Overijssel al 24, 25 graden. "Niet normaal", zegt de weerman. "Maar vandaag tikken we de 40 graden niet aan. Het kan 35 tot 38 graden worden vanmiddag."

Komende dagen

"In de zuidelijke delen van het land komen er wel buien en onweer aan, maar of dat Overijssel haalt, dat betwijfel ik. De buien komen waarschijnlijk niet over de rivieren heen. Morgen wordt het in onze provincie iets minder warm. Zo'n 30 tot 32 graden. Zondag zakt de temperatuur nog meer.