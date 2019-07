Overijsselse natuurparken krijgen geld om park aantrekkelijker te maken

Nationaal park Weerribben-Wieden en de Sallandse Heuvelrug krijgen samen met andere nationale parken in Nederland zes miljoen euro om de parken aantrekkelijker te maken en hun bekendheid te vergroten. Dat schrijft minister Carola Schouten in een Kamerbrief.

Volgens minister Carola Schouten verdient de kwetsbare natuur aandacht en bescherming. Het geld moet in drie jaar over 21 parken verdeeld worden. Hoeveel geld de parken uit Overijssel ontvangen, is nog niet bekend.

Boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer is maar wat blij met het bericht van de minister. "Dit is toch hartstikke mooi? Het is echt nodig, want de druk op de natuurgebieden wordt steeds groter. En dan is het belangrijk dat bezoekers je kunnen vinden en dat de verschillende onderdelen in het park met elkaar in verbinding staan."

Beens noemt het voorbeeld van Giethoorn. "Daar is het super druk en als die bezoekers meer over het hele park kunnen worden verspreid, dan kunnen ze misschien nog wel meer genieten omdat ze het park beter beleven."

Trots

"Ik ben trots op de Nationale Parken, de pronkstukken van onze natuur", schrijft de minister. "In de parken komen de waarden van natuur bij uitstek naar voren: mooi, kwetsbaar en noodzakelijk. Natuur is de basis van ons bestaan."

En daarom wil ze investeren. Hiermee hoopt ze dat de samenleving meer betrokken raakt bij de natuur en ze hoopt dat de parken een betere marktpositie krijgen. "Ik besef heel goed dat dit alleen kans van slagen heeft als we hier gezamenlijk de schouders onder zetten."

De minister geeft aan dat het bedrag wordt aangevuld met cofinanciering vanuit de regio.