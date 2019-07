Gondelvaart in Dwarsgracht: waar een klein dorp groot in kan zijn

Dwarsgracht, het is een minidorpje met vijftig huizen en zo'n honderdvijftig inwoners. Maar toch presteren ze het elk jaar weer om een mooie gondelvaart voor elkaar te krijgen, vandaag voor de 74e keer. Gisteren begonnen de festiviteiten al met kinderspelen en een trekkertrek.

Familie- en vriendengroepen bouwen eensgezind aan de gondels. Ook Dwarsgrachtigers die al jaren ergens anders wonen, komen elk jaar terug om weer wat moois met elkaar te bouwen. Zo blijft de band met hun geboortedorp bestaan.

Saamhorigheid

Dat geldt ook voor de leden van bouwgroep de Polderboys. "Dit is heel goed voor de saamhorigheid", zegt Henri Smit van de Polderboys. "Je hebt toch een reden nodig om bij elkaar te komen en dit is wel een heel leuke reden. De gezelligheid van het bouwen, dat is het belangrijkste."

En zo bouwt Dwarsgracht al sinds 1945 gondels. Spectaculaire hoogstandjes, zoals bij de corso's in de buurt, hoef je hier niet te verwachten. De budgetten zijn laag en het is vooral een knus dorpsfeest. Toch maken de bouwers er elk jaar weer wat moois van.



"Het moet wel de moeite waard zijn om entree te vragen, anders kan je net zo goed met een boot vol hooi gaan varen", vertelt Smit. "En dat is niet de bedoeling."

Wat doet het weer?

De gondelvaart trekt jaarlijks zo'n drieduizend bezoekers die vijf euro entree betalen. Dat is net genoeg om de kosten van de gondelvaart en het dorpsfeest op te brengen. In het verleden moest de gondelvaart wel eens op het laatste moment afgelast worden door noodweer. Dat leidde bijna tot het einde van de gondelvaart.

Maar nu staat er weer een gezonde organisatie, met een actief bestuur. Voor voorzitter Feitze Leemburg is alleen het weer nog een onzekere factor. "Er zijn wel wat wisselende voorspellingen. De één zegt droog, de ander een buitje of zelfs onweer. Maar we gaan van het positieve uit."