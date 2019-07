IJsjes gered en koffie voor de verslaggever; Bathmen 'overleeft' tropische stroomstoring

Lichte paniek in zo'n 700 huishoudens in Bathmen vanochtend. Een stroomstoring bij tropische omstandigheden is niet goed voor de voedselvoorraad in de vrieskist.

Rond kwart voor acht bemerkte mevrouw Rietman aan de Vegerinkskamp in Bathmen-Zuid dat ze geen koffie kon zetten. En juist die cafeïne had ze zo hard nodig na een doorwaakte, warme nacht.

Zacht ijs

Een stroomstoring, was al snel de conclusie. Rond half tien checkte ze samen met verslaggever Bart Kieft de vrieskasten in de schuur. "Het brood wordt al een beetje zacht en de ijsjes ook. Dit moet niet te lang duren, want dan loopt het de schuur uit", zegt ze lachend.

Verderop in de wijk staan mensen op straat met elkaar in overleg. Het gespreksonderwerp: de stroomstoring. "Mijn jongens kunnen niet aan het werk", zegt de uitvoerder van een aannemingsbedrijf, de handen over elkaar.

Barbecue-vlees gered

De supermarkt in de wijk ligt juist in het deel van Bathmen waar wel stroom is. En, gelukkig, rond tien uur vanochtend blijkt ook het getroffen gebied in het dorp weer stroom te hebben.

"Ja, we hebben weer elektriciteit, de koffie bij de buren pruttelt alweer", glimt mevrouw Rietman. Haar ijsjes, broodvoorraad en ingevroren barbecuevlees zijn gered. "Koffie voor de verslaggever? Jazeker, dat kan nu weer!"