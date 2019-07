Boerkaverbod leidt bij Overijsselse instellingen niet tot extra maatregelen

Het boerkaverbod: zo wordt de wet genoemd die vanaf 1 augustus de gedeeltelijke bedekking van het gezicht door kleding verbiedt. Wie de wet overtreedt, riskeert een boete van 150 euro. Het is nu vooral de handhaving van de wet die vragen oproept. Uit een belronde langs verschillende instanties blijkt dat de invoering van het boerkaverbod in Overijssel niet zal leiden tot 'wildwesttaferelen'.

Het boerkaverbod geldt na 1 augustus in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Maar bezoekers of patiënten van wie het gezicht is bedekt kunnen ook na de invoering gewoon één van de Overijsselse ziekenhuizen binnen lopen zonder daar direct op te worden aangesproken.

ID-plicht geldt al langer

"Nee, er verandert niet veel", bevestigt een woordvoerder van het MST in Enschede. "Iemand die zorg nodig heeft zal zich moeten laten zien. Deze identificatieplicht geldt al langer. Dat gebeurt in de spreekkamers en dat gaat niet veranderen."

Op de vraag of bezoekers met gezichtsbedekkende kleding bij binnenkomst daar direct op worden aangesproken, is het antwoord ook 'nee'. "Wij zijn heel helpend ingericht. Wij kijken niet hoe iemand er uit ziet of welk geloof hij of zij heeft."

Huisregels

Toch gaat de invoering van het verbod niet helemaal voorbij aan het Enschedese ziekenhuis. "Het is wel zo dat we het gaan toevoegen aan onze huisregels. Maar daar hebben we niet veel haast mee. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding zal bij de volgende wijziging van de huisregels worden toegevoegd."

Relevant voor de zorg

In het Zwolse ziekenhuis Isala eenzelfde verhaal. "Wij hebben afgesproken dat we patiënten of bezoekers alleen vragen de gezichtsbedekking af te doen als dat relevant is voor het bieden van de nodige zorg. Bovendien maken we gebruik van een aanmeldzuil waar bezoekers zich moeten melden met een identificatiebewijs."

Volgen advies NVZ

"Wij volgen het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)", meldt de woordvoerster van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Dat houdt onder meer in dat het Hardenbergse ziekenhuis haar personeel op de hoogte brengt van het verbod. "We verwachten verder geen problemen."

"Ziekenhuizen kunnen inderdaad zelf bepalen hoe ze ermee omgaan", stelt een woordvoerster van de NVZ. "Wij adviseren de ziekenhuizen. Het is vooral belangrijk dat ze goede afspraken maken hoe om te gaan met mensen met een bedekt gezicht. Dat de mensen achter de balies en bij de ingang weten wat de bedoeling is."

Overigens weet de NVZ-woordvoerster te vertellen dat er bij geen enkel ziekenhuis ooit problemen zijn geweest met vrouwen in boerka of nikab. "Er lopen in Nederland ook niet veel vrouwen zo rond. Volgens mij niet meer dan tweehonderd."

"Zelden of nooit mee te maken"

De woordvoerder van ZGT meldt: "In de praktijk hebben we hier zelden tot nooit mee te maken in ons ziekenhuis. Bovendien geldt in een ziekenhuis al een identificatieplicht om persoonsverwisseling en fouten bij uitwisseling van medische gegevens te voorkomen. Daar gaan we bij iedere patiënt nauwkeurig mee om en dat levert eigenlijk nooit problemen op. Bij acute situaties is het leveren van snelle adequate zorg altijd leidend. Dat blijft zo. Ook na 1 augustus. We vinden het belangrijk dat onze zorg voor iedereen goed toegankelijk is en blijft."

Openbaar vervoer

In de Overijsselse ziekenhuizen is er dus hoogstwaarschijnlijk niets te merken van het boerkaverbod. Datzelfde geldt ook in de bussen en treinen die in onze provincie rijden. Pedro Peters is van de brancheorganisatie OV-NL. Hij spreekt namens alle openbare vervoerders. Dus ook die in Overijssel. Peters zegt dat er geen mensen uit de trein of bus worden gezet: "Wij hebben een vervoerplicht. We heten niet voor niets openbaar vervoer. We hebben de plicht om mensen die betaald hebben gewoon te vervoeren."

Gevraagd om een reactie verwijst een woordvoerster van Keolis naar Pedro Peters. "Wij hebben als bedrijven één lijn getrokken. Verder kan ik daar niets aan toevoegen."

PVV: "Te zot voor woorden"

De PVV in Overijssel hekelt de opstelling van de openbaar vervoerbedrijven en roept gedeputeerde Boerman op bij de openbare bedrijven in Overijssel aan te dringen het boerkaverbod wel te gaan handhaven. PVV-Statenlid Joeri Pool: "Wij hebben als provincie extra geld vrijgemaakt voor bijvoorbeeld boa's voor Keolis. Als je de middelen hebt, dan moet je ze inzetten en dus handhaven. Het kan niet zo zijn dat we voor de islam een uitzonderingspositie gaan maken in het openbaar vervoer."

De PVV vindt de opstelling van de openbaar vervoerbedrijven te zot voor woorden. "Door niet te handhaven creëer je een parallelle samenleving. Als ik met een bivakmuts de bus instap, dan vertrekt die pas als ik die heb afgedaan. Maar als je de wet overtreedt door met een boerka de bus of de trein in te stappen, is het geen enkel punt. Voor de één geldt de wet dus wel en voor de ander niet."

"Normale westerse ontmoeting"

Op gemeentelijk niveau vragen het CDA en de VVD uit Enschede aandacht voor het boerkaverbod. De partijen willen van het college van burgemeester en wethouders weten hoe de gemeente ermee omgaat. Want, zo schrijven de partijen: "De norm in de gemeente Enschede zou moeten zijn dat iedereen elkaar in het openbaar moet kunnen aankijken. Gezichtsbedekkende kleren zorgen niet voor een normale westerse ontmoeting. Daarnaast staat gezichtsbedekkende kleding de integratie in de weg."

Uiterlijk 12 augustus krijgen de partijen antwoord op de door hen schriftelijk gestelde vragen.

Scholen

Het gedeeltelijke boerkaverbod geldt ook voor onderwijsinstellingen. Vanwege de vakantie zijn ze slecht bereikbaar. De woordvoerster van het ROC van Twente kon wel reageren. Op deze school is het verbod geen issue. "We hebben geen studenten met een boerka. Mocht het wel een issue worden, dan houden wij ons aan de wet. Hoe we precies gaan handelen, gaan we dan bekijken."

