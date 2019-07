Harmeling na geneutraliseerde Tour-etappe: "Blij dat organisatie kiest voor veiligheid"

Een unieke situatie vanmiddag bij de negentiende etappe van de Tour de France. In de afdaling van de gevreesde Col de l'Iseran, de voorlaatste berg van de tweede Alpenrit, werd de wedstrijd door de organisatie geneutraliseerd omdat door een zware hagelbui een deel van het resterende parcours onbegaanbaar was geworden. Oud-wielrenner Rob Harmeling uit Nijverdal vond het een goede beslissing.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben blij dat de Tour organisatie kiest voor veiligheid", stelt Harmeling op Radio Oost. "Ik hield mijn hart wel vast, want dit kon gewoon niet goed gaan. Het gaat er dan om wie de meeste risico’s durft te nemen in dit gekke weer. En dan heb je een circusartiest als winnaar en geen wielrenner."

Modderlawines

"Moeder natuur doet een flinke duit in het zakje en dat is wel een desillusie natuurlijk", vervolgt hij. " Het was een fantastische aanval van Egan Bernal en niemand kon hem volgen. Ze duiken vervolgens de afdaling in en plotseling komen er allerlei beelden tevoorschijn van modderlawines en hagelstenen."

Gefrustreerde renners

De renners waren gefrustreerd dat de wedstrijd ineens stil werd gelegd. "Dat snap ik wel. Op het moment dat het stil gelegd wordt was het wegdek nog droog. Een paar sputters en een hagelbui schrikt een coureur niet van. Maar ze hebben niet die beelden die de organisatie binnen krijgt."

Messen geslepen voor laatste bergetappe

Het klassement is nu opgemaakt op de top van de voorlaatste berg, de Col de I'seran, en dat betekent dat Bernal morgen de gele trui om de schouders heeft. In de laatste bergetappe zal dan de beslissing vallen. "Heb betekent sowieso dat de Tour niet als een nachtkaars uitgaat. Iedereen die wat wil, is de messen voor morgen wel aan het slijpen. Het is voor de etappe van morgen misschien wel extra mooi", aldus Harmeling.