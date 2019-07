Europarlementariër over jacht op beschermde weidevogels: "Europa moet tanden tonen"

Europa moet ingrijpen in Frankrijk, dat stelt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. In het land is deze week het afschieten van 6.000 wulpen goedgekeurd, terwijl die weidevogels in Nederland juist beschermd zijn. "Het kan toch niet waar zijn?"

De Vogelbescherming en overheden zijn in Nederland druk met het beschermen van de weidevogels. Met die bescherming gaan in bijvoorbeeld Overijssel en Friesland miljoenen gepaard. "Het afschieten van wulpen valt op geen enkele wijze te rechtvaardigen en is in strijd met alle richtlijnen", stelt de Hengeveldse.

De Overijsselse Europarlementariër ziet daarom graag dat er een inbreukprocedure komt. Op deze manier kan Europa haar tanden tonen aan Frankrijk en het vogelbeleid handhaven. Zelf haar Franse collega's aanspreken op het beleid heeft volgens Schreijer weinig nut. "Dan worden ze boos. Op deze manier kun je geen draagvlak voor Europees beleid creëren."

'Mentaliteitskwestie'

De Fransen hebben absoluut geen overlast van de weidevogels, stelt Schreijer resoluut. "Het is een mentaliteitskwestie. De inbreng van de jagers is bij de Franse overheid veel groter. In Nederland hanteren we de regels veel strakker."

Het blijft voor de Europarlementariër onbegrijpelijk dat in Nederland de vogels beschermd worden en kilometers zuidelijker worden afgeschoten. "Wulpen en grutto's zijn in Nederland belangrijke weidevogels en daar blijf je af", besluit ze.