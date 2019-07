Letselschadespecialist Drost verklaart staatssecretaris ‘de oorlog’

De werknemers vroegen om 7.000 euro schadevergoeding, omdat ze jaren met het kankerverwekkende chroom-6 hebben gewerkt.

'Een klap in het gezicht'

“Een klap in het gezicht. Beschamend”, concludeert Drost. “Het is zo verschrikkelijk erg wat hier gebeurd is. De staatssecretaris zegt nu: zoek het uit.”

Drost diende in februari een vordering in, nadat een week eerder bekend werd dat honderden mensen die in een werkplaats in Tilburg van de Nederlandse Spoorwegen met chroom-6 hebben gewerkt, een schadevergoeding van 7.000 euro netto kregen.

Drost eiste ditzelfde bedrag voor zijn cliënten; “of ze nu ziek zijn geworden of niet”.

'Gaat voor veel mensen lukken'

Defensie liet Drost vanmiddag weten dat zijn vordering zeer waarschijnlijk wordt afgewezen.

Bij dat voornemen van het ministerie laat de letselschadespecialist het niet zitten: hij kondigde vanmiddag op Radio Oost een gang naar de rechter aan. "Uiteindelijk gaat het voor heel veel mensen lukken. Daar ben ik van overtuigd."