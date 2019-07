Magneetvissers vinden vliegtuigbom bij de Lonnekerberg (en mogen de explosie filmen)

De bom werd gevonden door magneetvisser Angelo uit Deventer en zijn collega's. Ze vonden de bom in een meertje.



'Schrok me rot'

“Ik zag meteen dat het een bom was. Die herken je uit duizenden”, vertelt de magneetvisser. “Ik schrok me rot.”

De magneetvisser, die vorige week nog in het nieuws was met een andere vondst, belde meteen 112 toen hij wist wat hij aan zijn magneet had hangen. Donderdagmorgen kwam de EOD om het explosief tot ontploffing te brengen.

'Zien hoe gevaarlijk zo'n bom is'

“Dat gebeurde ongeveer 150 meter van de plek waar we hem gevonden hadden. We mochten blijven kijken, zodat we kon zien hoe gevaarlijk zo’n bom is.”



En dat realiseerde Angelo zich meteen toen de bom ontplofte. “Ik schrok behoorlijk, de grond trilde ervan.”



'Bel meteen 112'

Daarom wil de Deventenaar een oproep doen aan andere magneetvissers: “Vind je iets? Een kogel, bom of granaat? Ga er niet mee naar huis toe. Bel meteen 112.”



Overigens is de vondst van het explosief geen reden voor Angelo om te stoppen met magneetvissen. “Stoppen? Nee hoor, ik ga gewoon door. Maar ik hoop dat mijn volgende vondst wat oude munten of een half geweer is. Als het maar minder gevaarlijk is dan een bom.”

De magneetvissers maakten een video van het werk van de EOD toen de bom gevonden was. Die video kun je op YouTube bekijken.