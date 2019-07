Frans is visgids: "Een vis vangen is de kers op de taart"

Frans Boonstra loopt vaak strak in het pak. Als jurist kan hij niet in korte broek werken, maar als visgids wel. In september gooide hij het roer om en begon hij, naast zijn werk als jurist, als visgids. "Een goede combinatie vind ik zelf", aldus Frans.

Met drie kajaks komt Frans aan bij de Berkumerbrug in Zwolle, langs de Vecht. "Ik heb twee mensen meegenomen die met mij gaan vissen." Samen leggen ze de kajaks in het water en na een korte uitleg is het tijd om het water op te gaan.

"Als visgids begeleid ik mensen om ze een heerlijke dag op het water te bezorgen. Je kunt je hoofd helemaal leegmaken en genieten van de rust en natuur om je heen. Een vis vangen is ook belangrijk, echt de kers op de taart."

Ultieme droom

"Ik heb altijd de droom gehad om van het vissen mijn beroep te maken. Het is gewoon al van kinds af aan mijn hobby." Toch koos Frans er niet eerder voor gekozen om van het vissen zijn beroep te maken. "Het duurt eventjes voordat je durft die stap te zetten, maar in september heb ik het roer omgegooid. Het was een mooi moment om even iets anders te doen."

Altijd beet?

Door zijn ervaring kent Frans veel plekken waar je goed kan vissen. "Lang niet alle plekken hoor", zegt hij snel. "Waar je vandaag veel vis vangt, vang je morgen niets. Als je altijd zou weten waar ze zitten en altijd gegarandeerd vis zou vangen, is de lol er heel snel af. Het is juist spannend om altijd weer opnieuw te zoeken."

Die spanning voelt Frans iedere keer als hij met zijn kajak rustig op het water dobbert. "Ieder moment kan er iets uit het onbekende water naar je aas grijpen."

Ontspanning

Het drietal dobbert al bijna een uur op het water. Er wordt geroepen, maar dat blijkt loos alarm. "Iemand heeft de lijn in de knoop. Ook dat hoort erbij. Dat heb ik zo opgelost."

"Je hoofd raakt er helemaal leeg van, het is heel erg ontspannen, je bent echt gefocust op het vissen. Dat zijn toch de dingen die het vissen zo bijzonder maken."

Kers op de taart

Even leek het alsof Frans beet had, maar helaas."Vandaag niets gevangen, maar we zijn wel een heerlijke dag op het water geweest. Het gaat om de natuurbeleving en die was heerlijk."