Camping Beerze werkt met een heuse Insmeermeneer om welzijn gasten te waarborgen

Het animatieteam doet er alles aan om de gasten vrolijk te houden. De komst van de Insmeermeneer is één van de speciaal door de hitte ingelaste activiteiten.

De warmte maakt ons creatief

"De meeste gasten zijn de afgelopen dagen in en rondom onze zwembaden te vinden. De actieve spelactiviteiten in het bos en op de speelweide zijn afgelast vanwege de warmte. In ons Giga Konijnenhol doen we wel veel activiteiten want daar is het lekker koel en de theatershows doen we iets later op de avond. Genoeg te doen dus", aldus Aart Schroefdraad.

De Insmeermeneer in te water geraakt (Foto: Gerard Hellwich)

Smeren maar ...

"En ja, het idee van de Insmeermeneer, is ook deze week ontstaan en valt erg goed bij de gasten. Een paar keer per dag doen we een rondje en menigeen wordt er blij en vrolijk van", aldus de enthousiaste Aart Schroefdraad.

Benieuwd hoe een en ander in zijn werk gaat? Kijk dan bijgevoegde video!!!!