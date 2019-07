Je Bornse huis en haard verlaten en je droom najagen, een jaar rondtrekken door Afrika ...

"Dat is in ieder geval het idee, maar we laten het op ons afkomen. We gaan onze droom najagen maar hoe een en ander zal gaan verlopen, dat gaan we meemaken", aldus de 36-jarige Leonie Snieders.

Verliefd tijdens stage

"Ooit liep ik stage in Zuid-Afrika en ben ik verliefd geworden op het Afrikaanse continent. Dat we nu samen met onze twee zonen, Floris van zeven en David van vier, teruggaan is voor mij écht een droom die uitkomt", aldus de 37-jarige Bern Greven.

De nieuwe thuishaven (Foto: Esther Rikken)

De warming up

"We werken hier al een tijd naartoe. Zo hebben we ons huis op wielen gekocht en zelf helemaal voor gebruik gereed gemaakten ons eigen huis verkocht. En we moesten één en ander regelen in verband met de leerplicht van de kinderen. Dat alles maakt dat we er nu ook wel echt aan toe zijn", aldus Leonie.

Daar waar Overijssel op dit moment vertrekt voor een paar weekjes rust en vakantiegevoel in de zomermaanden, maakt deze jonge familie dus de stap naar een mooi avontuur. Team Expeditie Oost wenst ze heel veel geluk en plezier samen en gaan ze beslist volgen via 'familyroadtripinafrica'.

De familie voor hun huis op wielen (Foto: Gerard Hellwich)