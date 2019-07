Opluchting in Dwarsgracht: gondelvaart van start in stralende zon

Het mooie weer trekt ook veel publiek naar het dorp. De exacte aantallen zijn morgen pas bekend, maar het zijn er minstens drieduizend, denkt voorzitter Feitze Leemburg: "Dit is waar we met zijn allen op hebben gehoopt, een zonnetje en niet te warm, mooier dan dit kan haast niet."

Dwarsgracht is met amper 150 inwoners maar een klein dorp. Toch is het ook dit jaar weer gelukt om acht grote gondels in de vaart te krijgen. Ook mensen die al lang verhuisd zijn uit Dwarsgracht komen elk jaar terug om met een familie- of vriendengroep een gondel te bouwen.

Daarmee zorgt de gondelvaart ook voor saamhorigheid in het dorp. Het is een feest voor inwoners, maar ook voor de bezoekers. Samen met muziekboten, een drijvende clownsact en een koek-en-zopieboot krijgt het publiek volop waar voor zijn geld, belooft Leemburg.

Sprookjesachtig

De eerste afvaart is vanavond om acht uur begonnen in Dwarsrgacht-Zuid. Na zonsondergang varen de boten nogmaals voorbij, maar dan met verlichting: "Dat is eigenlijk nog mooier dan de eerste keer", zegt Leemburg, "dat is echt sprookjesachtig mooi door ons toch al zo mooie dorpje".