Hamer bezorgt PEC Zwolle met vrije trap overwinning in laatste oefenwedstrijd (Foto: Pro Shots / Niels Boersema)

PEC Zwolle heeft de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding met 1-0 gewonnen van Asteras Tripolis. In het MAC3PARK stadion zorgde Gustavo Hamer met een mooie vrije trap voor de winnende goal.

John Stegeman begon tegen de Grieken met Xavier Mous in de goal. De van Cambuur overgekomen goalie heeft de concurrentiestrijd gewonnen van huurling Michael Zetterer. Elbers kreeg verrassend de voorkeur boven Van Crooy, waar Stegeman nog niet geheel tevreden over is.



De beste kansen van PEC Zwolle in de eerste helft kwamen van de twee vleugelverdedigers. Gustavo Hamer, die de erfenis van Kingsley Ehizibue als rechtsback heeft overgenomen, was dichtbij met een afstandsschot. Ook linksback Yuta Nakayama trof doelman Papadopoulos op zijn weg na een hoekschop. Tegen Willem II zal de Japanner daar vermoedelijk ook spelen omdat Kenneth Paal is geschorst.



In een verder niet heel vermakelijk duel zorgde Gustavo Hamer er uiteindelijk voor dat de 800 toeschouwers in Zwolle toch nog een keer konden juichen. Een mooie vrije trap krulde hij in de bovenhoek.