Geslaagde gondelvaart Dwarsgracht: "Het is de lijm van ons dorp"

Op het nippertje

Voor de organisatie zijn acht grote gondels het minimum om uit te varen voor betalend publiek. Dat is dit jaar op het nippertje gelukt. De inwoners gingen weer hard aan de slag met familie en vrienden. Ook een groep jonge corsobouwers uit Vollenhove was er voor het eerst bij met een gondel, met als thema St. Patricksday.

Het begon eigenlijk als een geintje, zegt een van hen. "We waren hier vorig jaar om te kijken, en het is heel gezellig. Toen zeiden we, misschien wel leuk om een keer dit erbij te doen. En als dan nu blijkt dat het misschien niet door was gegaan zonder ons, dan is dat wel leuk om te horen. Zoiets is gewoon superbelangrijk voor een dorp, dat moet je behouden".

Verbinding

De gondelvaart is een groot feest voor de bezoekers, maar voor de inwoners is het samen bouwen nog veel belangrijker dan de avond zelf. Families en vrienden die soms al jaren buiten de regio wonen, zoeken elkaar elk jaar weer op om een steentje bij te dragen aan het feest.

Het betekent veel meer dan gewoon een dorpsfeest, zegt een van de bouwers. "Natuurlijk is dit prachtig. De tocht vanavond met het publiek en het weer, maar het echte feest is de binding die je op deze manier krijgt in het dorp. Die verbindt ons met elkaar en houdt de gemeenschap bij elkaar."

Opluchting

De weersvoorspelling gaf een paar dagen van te voren nog zware onweersbuien aan, maar die kwamen zaterdag niet verder dan het zuiden van het land. Een grote opluchting voor de organisatie. De afgelopen jaren moest de gondelvaart een paar keer op het laatste moment afgelast worden, en dat is financieel een grote strop.

Voorzitter Feitze Leemburg van gondelvaart Dwarsgracht liep uiterst tevreden rond. "Bij de start leek het me nog wat te rustig in het dorp, maar veel mensen kwamen iets later. Nu is het echt gezellig druk. Veel mensen vinden toch de vaart in het donker het mooist, dat is sprookjesachtig. Ook de gondels zijn prachtig dit jaar, er is weer keihard gewerkt en hier kan iedereen in het dorp heel trots op zijn."

Jubileum

Volgend jaar met het 75-jarig bestaan van de gondelvaart in Dwarsgracht hoopt Leemburg op nog meer gondels. "Misschien willen families of vrienden die vroeger samen een gondel bouwden dat voor één keer weer samen doen."

Ook is de organisatie op zoek naar oude foto's of films en bijzondere verhalen uit de gondelvaartgeschiedenis in Dwarsgracht, die begon net na de oorlog in 1945. Wie nog oud materiaal in huis heeft of op een andere manier wil bijdragen aan het jubileumfeest kan een berichtje sturen naar de organisatie.