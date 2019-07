Bankzitter Van Crooy nog niet zeker van basisplek: "Niet in mijn beste vorm"

Vorig seizoen begon hij 27 keer in de basis en was hij zowel onder John van 't Schip als bij Jaap Stam een zekerheidje. Nu moet Vito van Crooy vrezen voor zijn plek in het elftal van John Stegeman. Bij de laatste oefenwedstrijd koos de trainer van PEC Zwolle voor Stanley Elbers als rechtsbuiten. "Ik ben niet in mijn beste vorm", zegt Van Crooy.

Vorig seizoen was de Limburgse aanvaller nog geregeld belangrijk voor PEC Zwolle. Met negen doelpunten was hij zelfs samen met Lennart Thy de gedeeld clubtopscorer van de Zwollenaren. "Ik denk dat Vito beter kan en beter moet. Dat weet hij dondersgoed. Ik heb drie goede buitenspelers en daarin laat ik me verrassen", zei Stegeman vooraf over de keuze om in de laatste oefenwedstrijd niet met Van Crooy te beginnen.

Kleine dingen

"Ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar ik ben niet in mijn beste vorm", zegt Van Crooy die in de tweede helft wel Stanley Elbers verving. "Het is aan mij om te laten zien dat ik er wel hoor te spelen. Ik weet niet hoe het komt, maar als ik het wist was ik waarschijnlijk wel in vorm geweest. Ik merk het aan kleine dingen die normaal wel zouden moeten lukken, maar nu niet gaan."

Doelpunten

Van Crooy hoopt vanzelfsprekend op de ommekeer: "Ik heb er alle vertrouwen in dat het straks weer beter gaat. Het is absoluut niet meer zo dat ik niet meer kan voetballen natuurlijk. Het is aan mij om me snel weer te laten zien. Ik hoop gewoon dat ik snel weer belangrijk kan zijn met mijn spel en doelpunten."