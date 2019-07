Heracles Almelo in vermakelijk duel langs Bayer Leverkusen

Heracles Almelo begon in de laatste oefenwedstrijd zonder Dabney Dos Santos. De vleugelaanvaller lijkt na een goede voorbereiding op weg naar een basisplaats, maar moest zich bij trainer Frank Wormuth ziek afmelden. Joey Konings stond op zijn plaats bij de aftrap. Voor de rest lijken de namen die aan het duel begonnen, ook volgende week te starten tegen SC Heerenveen.

Bayer Leverkusen raakte in de eerste helft twee keer de paal, maar de goals vielen aan de andere kant. Bij de eerste beste aanval van Heracles Almelo was het direct raak. Rossmann speelde de bewegelijke Dessers in die met een uitstekende pass Van der Water in stelling bracht. De vleugelaanvaller die in de eredivisie nog wacht op zijn eerste goal schoot vervolgens zijn ploeg op 0-1. Ook de 0-2 van Mauro Junior was geen onaardige goal. De van PSV overgekomen Braziliaan trof raak na een goede individuele actie.

In de tweede helft vielen de doelpunten rap achter elkaar. Nadat Merkel een uitgelezen mogelijkheid had gemist om de 0-3 te maken zorgden aan de andere kant Paulinho en Bailey voor de 1-2 en de 2-2. Heracles Almelo herstelde snel en Cyriel Dessers zorgde op aangeven van Mauro Junior voor de 2-3. In de slotfase vielen er nog treffers van Adrian Szöke en

Heracles Almelo deed voetballend weinig onder ten opzichte van Bayer Leverkusen en bekroonde een goede wedstrijd ook nog met een vierde treffer. Adrian Szöke scoorde na opnieuw een mooie aanval maar uit een strafschop bracht Leverkusen het verschil in de slotfase toch weer terug tot één doelpunt: 3-4.

Volgende week zondag begint Heracles Almelo de competitie met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen.