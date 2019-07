Dessers enthousiast over kansen Heracles: "Iedereen gunt elkaar wat"

Dessers tekende zelf voor de 2-3: "Het was een leuke wedstrijd, met natuurlijk een mooie tegenstander op een goed veld. Ik denk dat we echt goed hebben gespeeld. Af en toe zijn we wat jeugdig en onstuimig, maar als we dat eruit krijgen hebben we echt een goede ploeg."

Bij Heracles Almelo waren er vier verschillende doelpuntenmakers. "Iedereen kan wel een goal maken voorin. Maar ik vind het vooral heel belangrijk dat we het elkaar gunnen. Wij geven allemaal ballen af op elkaar, en als we dat erin houden worden we alleen maar beter. Dit biedt vertrouwen voor volgende week tegen SC Heerenveen."