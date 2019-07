Rosalie (14) uit Ommen gaat met pestdocumentaire naar Japans filmfestival

Ongeveer een jaar geleden werd de film in Nederland uitgezonden. Rosalie werd met name op de basisschool gepest. In de film zoekt ze op internet naar lotgenoten om erover te praten. De documentaire, geregisseerd door Eef Hilgers, bracht veel teweeg. Op een filmfestival in Berlijn kreeg het de eervolle vermelding.

Onderschatten

En die aandacht is belangrijk, vertelt Rosalie. "Ook in Japan worden kinderen en volwassenen gepest. Er wordt al wel veel aan gedaan, maar ik denk dat mensen de gevolgen van pesten nog steeds onderschatten."

#pestverhaal (Foto: Tangerine Tree)

Sorry

Rosalie spreekt haar pesters niet meer. "Een van hen heeft sorry gezegd, maar voor de rest heb ik geen contact met ze. Ik zie ze af en toe op school, maar daar houdt het op."

Geintje

Uiteindelijk hoopt de tiener dat pesten en de impact ervan nog beter worden begrepen. "Sommige mensen zien het als een geintje. Maar dat is als beide mensen erom kunnen lachen. En als dat niet zo is moet je er gewoon mee kappen, want dan is het pesten."

De documentaire is via deze link te bekijken.