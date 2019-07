Veel schade aan bedrijfspand in Rijssen na brand

Brand in bedrijfspand in Rijssen

In een bedrijfspand aan de Jutestraat in Rijssen heeft zondagavond korte tijd brand gewoed.

De brand in het pand, waarin volgens gegevens van de brandweer een meubelzaak gevestigd is, brak rond omstreeks 22.30 uur uit. De brandmeldinstallatie en de rookmelders deden hun werk, waardoor de brandweer snel gealarmeerd werd.

Om te controleren of het vuur was doorgeslagen naar het dak, heeft de brandweer het dak los moeten maken. Hierdoor is er veel schade aan het pand. In het gebouw is er veel rookschade. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.



Meubelzaak of keukenzaak?

Overigens spreken buurtbewoners op Twitter hun verbazing uit over de invulling van het bedrijfspand. Mensen uit de straat zeggen niet te weten dat er een meubelzaak in de Jutestraat gevestigd is. Een van de omwonenden beweert dat de brand in een keukenzaak heeft gewoed.

Volgens internetgegevens is het bedrijf Mega Keuken Deal gevestigd in het pand. De keukenwinkel had de deuren pas net geopend in Rijssen, de opening van het bedrijf was op 18 juli.