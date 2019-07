Paarden in Witharen gaan extra vroeg op stap vanwege de hitte

"We kwamen elke ochtend om een uur of zes hier om de dieren te verzorgen", zegt Erna Ekkelkamp, die net als Elise haar paard heeft gestald in Witharen. "De dieren staan 's nachts buiten, dan is het wat koeler. Als we ze dan binnen verzorgd hebben, kunnen we een stuk gaan rijden."

'Echt niet leuk'

"Hij was echt heel mak en lusteloos", herinnert Elise zich de afgelopen week. "Hoofd naar beneden, heel langzaam krassen over de grond, leunde tegen de muur. Het was echt niet leuk."

Vanmorgen om zeven uur waren de dames er weer. Voor vandaag en komende dagen lijkt de ergste hitte wel achter de rug. "Ook voor ons is het beter om zo vroeg met de paarden bezig te zijn. Maar we zijn wel blij dat de ergste hitte achter de rug is."