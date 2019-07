Van Doosje naar Nummer Een: Willem Reijnders fietst langs alle plaatsnaamborden

Hij wil elk dorpje, buurtschap en gehucht in Nederland aandoen. Willem Reijnders uit Alkmaar maakt op de fiets een tour door Nederland. Er is één voorwaarde: er moet een plaatsnaambord staan. "En ik mag er geen één missen." Vandaag fietste Reijnders van Deventer naar Rijssen-Holten.

De fietstocht brengt de gepensioneerde bioloog langs wijken en buurtschappen zoals De Bannink, Oxe, Dortherhoek en Zuidloo. Maar ook een minder fotogeniek bedrijventerrein als Snippeling doet hij aan: "Ja, ook daar staat een plaatsnaambord. Maar daardoor zie ik straks weer hoe mooi Oxe of Dijkerhoek is."

Douwe Bob

De fietstocht moet uiteindelijk resulteren in een boek. Reijnders: "Ik had deze tocht door Nederland al eens gefietst, maar was vergeten alles op te schrijven. Bijvoorbeeld de ontmoetingen met andere fietsers. Dus doe ik hem nu nog maar een keer."

Tijdens een fietstocht ontmoette hij in Amsterdam zanger Douwe Bob. "Ik fietste langs hem heen en herkende hem, omdat ik net naar een concert van hem was geweest. Even later passeerde hij mij, en toen vroeg hij mij wat ik aan het doen was. Ja, hij komt ook in het boek".

Goor, Raar en De Laatste Stuiver

Basis voor het project van Reijnders is de biografie die hij eerder met collega's schreef over Antoni van Leeuwenhoek. Toen ontstond het idee om alle plaatsen te bezoeken die een straat hebben met de naam van de beroemde bioloog.

Reijnders ontdekte plaatsjes met opvallende namen als Goor, Raar, Rectum, Doodstil, De Laatste Stuiver, Nummer Een en Doosje. "Je lacht je dood, al die namen. Wie heeft dat bedacht? Dus die wilde ik wel eens zien".

527 Overijsselse plaatsnaambordjes

Aan de hand van de plaatsnamenlijst van Harry Fluks maakt de gepensioneerde bioloog zijn routes. Hij streeft naar dagelijks honderd fietskilometers. In totaal moet hij vierduizend plaatsnamen aandoen, Overijssel telt er 527.

Soms komt Reijnders zelfs een plaats tegen die nog niet op de lijst staat. "Zoals Welsum bij Dalfsen. Die had Fluks wel, maar met de aantekening 'zonder bordje'. En ik zag het bordje staan en dacht hé."