Handgeschreven manuscript over misdadiger Huttenkloas duikt op in Goor

In 1957 verscheen het door jonkheer Frits van Coeverden geschreven boek over de crimineel Huttenkloas. Door dat boek groeide Klaas Annink, dat was zijn echte naam, uit tot een soort van Twentse Willem Holleeder avant la lettre.

Annink woonde volgens de overlevering in een plaggenhut in Hengevelde en dat leverde hem de bijnaam Huttenkloas op. In 1775 werd hij wegens meervoudige moord veroordeeld tot de doodstraf. Die straf was rigide, Huttenkloas werd geradbraakt. Een straf die alleen werd uitgevoerd bij de allerzwaarste misdadigers. Huttenkloas werd aan een rad gebonden en vervolgens net zo lang geslagen met een ijzeren staaf tot hij eraan overleed.

Vuilnis

In de jaren 30 van de vorige eeuw publiceerde Van Coeverden al artikelen over Huttenkloas in de Nieuwe Hengelosche Courant. In 1957 gaf uitgeverij Bokhove in Goor Huttenkloas uit als boek en dat bleek een regelrechte hit.

Nadat het boek uitkwam belandden de handgeschreven manuscripten bij de vuilnis. "Wanneer mijn vader het precies heeft opgeduikeld weet ik niet", zegt Gerrit Verdriet. "Hij was eerst postbode en ging later als visboer langs de deuren in Goor. Hij zat dus veel op de weg."

