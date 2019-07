Takeaway.com van Enschedeër Jitse Groen gaat fuseren met Just Eat

Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, gaat fuseren met concurrent Just Eat. Jitse Groen uit Enschede, oprichter van Takeaway, is de beoogd topman.

De bedrijven hebben een principeakkoord bereikt waarbij de totale waarde op 5 miljard pond, een kleine 5,6 miljard euro, komt. Als de samensmelting doorgaat, krijgen aandeelhouders van Just Eat 52,2 procent van de aandelen in de combinatie in handen. De eigenaren van Takeaway hebben dan 47,8 procent van de aandelen in bezit.

Takeaway-topman Jitse Groen, die het bedrijf oprichtte toen hij studeerde aan de Universiteit Twente, is de beoogd topman van het nieuwe fusiebedrijf. Paul Harrison van Just Eat wordt financieel directeur.

De combinatie krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Het bedrijf wil echter een beursnotering in Londen. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt geschrapt. Ook een belangrijk deel van het personeel blijft in het Verenigd Koninkrijk.