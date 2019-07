'Bestolen' man vraagt rechter om dader niet te veroordelen

Het komt niet vaak voor dat iemand die bij de politie aangifte deed van diefstal halverwege een rechtszaak binnenkomt en zegt dat hij niet wil dat de verdachte veroordeeld wordt. Toch gebeurde dat vandaag in de Almelose rechtbank tijdens de behandeling van de strafzaak tegen een 64-jarige vrouw uit Enschede.

De vrouw stond voor de politierechter omdat ze ervan verdacht werd dat ze in 2017 zo'n 4400 euro gepind had van een bankrekening en dat achterover had gedrukt.

Dolksteek

De aangifte door de man die ze 'als haar broertje beschouwde' voelde als een dolksteek in de rug, aldus de Enschedese. De man mocht op haar oprit verblijven omdat hij het moeilijk had en hij had haar zelf gevraagd om zijn financiën te regelen.

"Hij kon niet met geld omgaan", aldus de vrouw. "Hij spaarde voor een nieuwe camper en ik zou dat voor hem bij elkaar sparen. Ik had er zelfs een aparte portemonnee voor, maar dan zei hij: ik heb geld nodig. Dan gaf ik hem dat. Achteraf snap ik dat allemaal wel, hij had dat geld dan nodig omdat hij junk was."



Verwarring

De komst van de aangever, halverwege de zitting, veroorzaakte wel even enige verwarring. Maar de rechter besloot al snel dat de man, behalve zijn aangifte, geen rol had in de strafzaak. De 64-jarige wil niets meer met haar 'broertje' te maken hebben, vertelde ze. "Als ik hem zie, ga ik een andere kant op."

Volgens de officier van justitie was er te weinig bewijs om tot een veroordeling te komen en ze eiste ook een vrijspraak. De politierechter nam de conclusie over en besloot ook ook een vrijspraak.