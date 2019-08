Buurtwacht in Zwartsluis succesvol, ook al is er nog geen dief gepakt

Zwartsluis werd in een maand tijd opgeschrikt door zeker negen inbraken. Er was al een lokale buurtpreventie-app, maar Selles vond dat er meer moest worden gedaan. En dus zette hij een 'nachtwacht' op touw.

Geen macho

Een aantal inwoners gaat nu elke nacht om de beurt een uurtje uit de veren. "We rijden gewoon rond op de fiets. We willen geen macho gaan spelen of detective zijn, alleen maar signaleren en rapporteren."

De groep werkt samen met de politie. Johan Ekkel van politie IJsselland-Noord vindt het initiatief niet overdreven. "Er gebeurt natuurlijk altijd meer dan wij kunnen zien en horen. We zijn altijd afhankelijk van meldingen en elk initiatief dat leidt tot meer meldingen juichen wij toe."

Capaciteit

Toch wil Ekkel benadrukken dat hij genoeg capaciteit heeft om het dorp veilig te houden. "We hebben vorige week drie woninginbrekers en een autodief aangehouden. Meerdere inbraken hebben we opgelost. Ook hebben we vier mensen aangehouden voor bedrijfsinbraken."

Ekkel vervolgt: "Er gebeurt dus genoeg in de gemeente Zwartwaterland, en als politie zitten we er bovenop."

Selles verwijt de politie dan ook niets. "We moeten het samen oplossen. Wij weten bijvoorbeeld dat er buitenboordmotors van boten worden gestolen, maar we zien ook dat de verlichting bij de haven van de Piepertkolk beter kan. Dat gaan we nu met de gemeente verder oppakken."

Levensvatbaar

Hoe lang de 'nachtwachten' doorgaan met hun patrouilles, weet Selles niet. "We hebben nu al veel vrijwilligers, maar we willen naar een groep van 50 tot 75 mensen. Wil het levensvatbaar zijn en blijven, dan moeten er meer deelnemers komen."