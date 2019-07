Tientallen huishoudens in Wierden tot diep in de avond zonder stroom na verkeersongeval

Rond kwart over tien vanochtend raakte een automobilist door nog onbekende oorzaak van de Industrieweg en reed vervolgens dwars door de zijwand van het elektriciteitshuisje. Buurtbewoners hoorden een harde klap maar konden de man niet uit de auto bevrijden, omdat het voertuig onder spanning stond.

Stroom

Ook de hulpdiensten konden de automobilist niet direct helpen. Ongeveer een uur lang zat de man in de auto. Een monteur van Enexis werd onder politiebegeleiding naar de Industrieweg geleid. Toen de stroom er eenmaal af was gehaald, kon de auto uit het huisje worden getrokken. De bestuurder is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Jan Bakker, woordvoerder van Enexis, noemt de schade aan het gebouw groot. "Zeventig klanten zitten nu zonder stroom. Het distributiestation is inmiddels gesloopt, we zijn nu alle laagspanningskabels aan het uitgraven. Die moeten worden aangesloten op een noodvoorziening. Daar zijn we nog tot diep in de avond mee bezig."

Veel bedrijven in de omgeving hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Bij Occasion Service Wierden was dat een probleem. De elektrische roldeur was namelijk geopend toen de stroom uitviel. "Ik ga straks een ladder bij de buren lenen zodat ik handmatig de roldeur kan dichtdoen. Maar dat doe ik pas aan het eind van de dag. Anders heb ik geen licht meer binnen", vertelt de eigenaar.