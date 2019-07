Onderzoek in moordzaak Enschedese Sarah Kolenberg heropend

Sarah Kolenberg werd badend in een plas bloed gevonden in haar eigen huis (Foto: Facebook Sarah Kolenberg)

Het onderzoek naar de moord op Sarah Kolenberg uit Enschede is door het gerechtshof heropend. Dit op verzoek van de advocaat van de tot twintig jaar cel veroordeelde Jayson D. Dertien getuigen, onder wie drie politieagenten, mogen in de hoger beroepszaak worden gehoord door advocaat Ural. Ook komt er nieuw onderzoek naar een vingerafdruk in bloed, die gevonden werd in het huis van Kolenberg.

Sarah Kolenberg werd twee jaar geleden dood gevonden in haar huis, badend in het bloed. De 40-jarige vrouw was in verwachting. De moord op haar veroorzaakte veel commotie in Enschede. Haar minnaar, Jayson D., werd voor de moord verantwoordelijk gehouden en veroordeeld tot 20 jaar cel.

Zelf zegt hij onschuldig te zijn. "En er zijn dan ook sporen die wijzen naar een andere dader", zegt zijn advocaat Ural. Zo is er een vingerafdruk in bloed gevonden op de plaats delict. "Die vingerafdruk is niet van mijn cliënt en ook niet van het slachtoffer. Dus van wie wel?"

Van wie is de vingerafdruk?

Het OM liet eerder weten dat de vingerafdruk toch niet zo helder was om onderzoek naar te doen. Maar van het gerechtshof heeft het OM nu opdracht gekregen om dat nogmaals te onderzoeken. En als het toch een bruikbaar spoor blijkt, moet onderzoek gedaan worden naar de donor ervan. Ook moet worden bekeken of die afdruk niet van politie-agenten is, of van de vriendin die Kolenberg's lichaam vond.

Daarnaast wilde de verdediging extra onderzoek naar een bloederige veeg in de trapopgang van het huis van Kolenberg. "Dat was geen bloed van mijn cliënt en ook niet van het slachtoffer", zegt advocaat Ural. Maar dat onderzoek komt er niet. Van het gerechtshof mag Ural wel de deskundige van het NFI erover bevragen.

Dure auto

Naast bovenstaand onderzoek, mag Ural verschillende getuigen horen. Bijvoorbeeld een agent die zegt dat hij de auto van Jayson D. heeft herkend op camerabeelden. "Die agent zegt dat het om een zogenoemde 'S-Line-versie' gaat van een Audi, en een 'Quattro", volgens Ural. "Maar zo'n dure versie had mijn cliënt niet."

Ural mag ook veel vriendinnen van Kolenberg horen en beoordelen hoe betrouwbaar ze zijn. "Kolenberg vertelde wel eens verschillende verhalen over voorvallen. Ze deelde niet alles zuiver op de graat met haar vriendinnen." Veel vriendinnen van het slachtoffer hebben bij justitie eerder belastend over de veroordeelde verklaard.

Wanneer de hoger beroepszaak verder gaat, is nog niet duidelijk.