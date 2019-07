Werkstraf voor Enschedeër die balk door raam gooide waarachter meisje (3) sliep

De 21-jarige neef van de bewoners kreeg vandaag een werkstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk, opgelegd bij de politierechter in Almelo. Volgens de rechter heeft het meisje ontzettend veel geluk gehad.

Beschuldigingen

In april 2017 steekt de lont in het kruidvat bij een ruzie tussen bewoners van twee woningen aan het Acaciaplantsoen in Enschede. De partijen zijn familie van elkaar en lagen op dat moment al een tijd met elkaar overhoop. Oorzaak van de vete was de beschuldiging dat de moeder van het driejarige meisje goud had gestolen van een oom.

De ruzie loopt zo erg uit de hand, dat de toen nog negentienjarige man een zware balk grijpt. Hij dreigt de balk door de ruit te gooien. Ondanks een smeekbede dat niet te doen, omdat de driejarige achter de ruit op de bank lag te slapen. De man trekt zich er niets van aan en gooit de balk toch.

Sporen van bloed

Gewaarschuwde politiemensen treffen een geschrokken meisje aan, dat midden in de scherven zit. Ze maken foto's, waarop te zien is dat ze lichtgewond raakte: op haar benen zaten sporen van bloed.



De eenentwintigjarige Enschedeër kwam maandag niet opdagen bij zijn rechtszaak. "Jammer", aldus de rechter die de man graag gesproken had.

Tegenover de politie verklaarde de man dat hij de balk niet door de ruit gooide. Volgens hem sloeg de vader van het meisje met de balk tegen de vuilniscontainer, waarna de balk terugketste tegen de ruit. Getuigen spreken zijn verklaring tegen.