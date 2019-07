Half jaar celstraf voor Goorse trucker die met vrachtwagen inreed op man

Een 29-jarige man uit Goor moet zes maanden de gevangenis in voor het aanrijden van een andere man. De Gorenaar reed vorig jaar in Barger-Compascuum met zijn vrachtwagen in op het slachtoffer.

"Een bijzondere zaak." Zo noemde de officier van justitie de zaak tegen de vrachtwagenchauffeur. De veroordeelde man had op 11 april 2018 gewerkt op een weiland nabij Barger-Compascuum. Toen hij met zijn vrachtwagen de weg opreed, raakte hij volgens het slachtoffer de spiegel van zijn auto.

Klemgereden

De man ging langzaam voor de vrachtauto rijden om de chauffeur tot stoppen te dwingen. Toen hij vervolgens met de vrachtwagenchauffeur in gesprek wilde, werd hij door hem klemgereden tussen de auto en de vrachtwagen.

Uit zijn verklaring bleek dat hij daarbij vreesde voor zijn leven. Na enkele seconden reed de chauffeur achteruit en vertrok hij. De man liep een schaafwond en een onderhuidse bloeding op, beide ter hoogte van de kentekenplaat van de vrachtwagen.

Chauffeur heeft andere lezing

De vrachtwagenchauffeur heeft echter een andere lezing. "De auto ging voor mij volop op de rem. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het was een helse panieksituatie. De mannen in de auto waren niet voor rede vatbaar, ze begonnen te schelden en te slaan", zei hij vandaag tegen de politierechter in Assen.

Volgens de Gorenaar werd hij daarbij ook door de bestuurder en zijn zoon met de dood bedreigd. "Ze waren helemaal doorgedraaid en zeiden dat ze een pistool uit de auto gingen pakken en me hartstikke dood gingen schieten", verklaarde hij in de rechtbank. "Ik ben in blinde paniek weggereden. Als ik daar al iemand bij geraakt heb, was dat nooit de bedoeling."

'Zwaar wapen'

De zaak was eerder door het Openbaar Ministerie geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Het slachtoffer deed daarop zijn beklag bij het gerechtshof. Dat besloot dat de vrachtwagenchauffeur toch moest worden vervolgd. "Ik deel die beslissing", vertelde de officier van justitie in de Asser rechtbank. "Ik zie voldoende bewijs. Tijdens een verkeersruzie rijdt u een weerloos slachtoffer aan met een zwaar wapen, namelijk uw vrachtwagen. Dat is zeer ernstig. Het is haast een wonder dat het bij dit letsel is gebleven."

De officier eiste een gevangenisstraf van zes maanden, een rijontzegging van twee jaar en een schadevergoeding van 1000 euro. Tot verbazing van de Gorenaar: "Ongelooflijk wat ik hier hoor. Ik heb mijn auto nooit willens en wetens als wapen gebruikt. Zeker niet. Ik ben alleen de situatie ontvlucht. Meer heb ik echt niet gedaan." Ook de rechter geloofde hem niet en ging mee in de eis van de officier en veroordeelde de man tot een half jaar gevangenisstraf.