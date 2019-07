Militaire rechtbank eist werkstraf tegen olympisch bokser uit Almelo

De bedreigingen en vernieling zouden zich in 2017 hebben afgespeeld. Volgens justitie drong de bokser het huis van zijn ex in Arnhem binnen en bekladde daar het meubilair met een stift.

M. zou in die periode ook meerdere bedreigende berichten hebben gestuurd waarin hij zijn ex, met wie hij samen een zoontje heeft, met de dood bedreigde. Ook was hij volgens justitie in het bezit van verboden werpsterren en boksbeugels. M. verklaarde in de rechtbank dat de werpsterren en boksbeugels van hem en zijn ex samen waren. Ze zouden die samen hebben gekocht op de zwarte markt in Beverwijk.

Over en weer berichten met bedreigen

De bedreigende berichten zegt hij niet verstuurd te hebben. In het strafdossier zitten 2975 berichten waarbij tussen M. en zijn ex geregeld over en weer bedreigingen worden geuit. "Ze konden niet met en niet zonder elkaar", zei de officier van justitie, die vindt dat de bokser wel moet worden vervolgd voor de bedreigende berichten die hij stuurde. De advocaat van de bokser vindt dat hij moet worden vrijgesproken.

Peter M. combineerde zijn bokscarrière lange tijd met een baan bij de landmacht. Bij defensie nam hij twee maanden geleden ontslag omdat hij zich wil richten op de Olympische Spelen in 2020. Daarnaast vreesde hij oneervol te worden ontslagen als hij in de strafzaak zou worden veroordeeld.

Ex op geheim adres ondergedoken

De bokser baalt van de verdachtmakingen van zijn ex, met wie hij tot de zomer van 2017 een relatie had. Inmiddels is hij getrouwd en verwacht over ongeveer zes weken opnieuw vader te worden. De verhoudingen tussen hem en zijn ex zijn nog steeds slecht. Hij vertelde de rechters dat hij zijn zoon al sinds mei van dit jaar niet meer heeft gezien omdat zijn ex op een geheim adres zit ondergedoken.

Peter M. deed drie jaar geleden mee aan de Olympische Spelen in Rio en eindigde daar als negende. In 2020 wil hij aan de Olympische Spelen in Tokio deelnemen in de zwaargewicht-klasse. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.