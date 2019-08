Wilder Opblaasfestijn, de tuin in of de Boerenmarkt op.

Vrijdag is er bij zwembad De Wilder in Haaksbergen het roemruchte: Wilder Opblaasfestijn. Kinderen kunnen zich tot en met zondag vermaken bij Zwembad De Wilder. Vandaag zal het buitenterrein vol staan met: Zeshoekig springkussen, Multi-boarding, Take Out-baan (helling + ball-bumps) een Obstakelbaan en een Springkussen Junior.

Springkussen (Foto: Pixabay/Couleur)

Ook komend weekend is er een beestachtig leuk vakantieprogramma met volop activiteiten voor jong en oud in het familiemuseum Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp. Je kunt op Expeditie, met een Imker op stap, braakballen bekijken, rogge oogsten, een tijdreis maken en nog veel meer.

Wonderryck Twente (Foto: Pixabay)

Verspreid over heel Twente zijn een aantal prachtige bezoektuinen geopend. Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens dat ‘Rondje Tuinen Twente’ kun je zaterdag en zondag de tuin van de familie Harms in Vriezenveen bekijken. Een tuin met veel variatie, bloemen, grassen, vijvers, glaswerk en leuke zithoeken. Dus voor iedereen wat wils!

Rondje Tuinen Twente (Foto: RTV Oost)

Zaterdag van 11.00-15.00 uur heeft De Laarman, Butzelaarstraat 60 in Luttenberg een gezellige Boerenmarkt georganiseerd met Sallandse streekproducten. Kom kijken, proeven en ruiken en verken de weg van ons dagelijks eten van ‘Bord naar Boer’. En op de matjesmarkt voor kids is er een kinderkeuken ingericht waar kinderen zelf met eten aan de slag kunnen gaan.

Boerenmarkt (Foto: Pixabay/Pexels)

Kom zondag naar het centrum van Holten en wordt verrast met heerlijke (live) muziek op het terras. De Sallandse Zomerse Zondagen starten om 16.00 uur en duren tot 20.00 uur en zijn de perfecte afsluiter van een dagje wandelen of fietsen. De Zomerse Zondagen zijn afwisselend in de Dorpsstraat of op de Smidsbelt in het centrum van Holten.

Zonnebloemen (Foto: Pixabay/Bru-nO)