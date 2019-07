Jubileumeditie CSI Ommen van start: "Iedereen is welkom"

De Driehoekhoeve in Stegeren is de komende dagen het decor van de tiende editie van CSI Ommen. Topruiters uit binnen- en buitenland verschijnen aan de start.

Om acht uur vanochtend begint het paardensportevenement met het nationaal springen in de Klasse F. "Er zijn veel deelnemers, dus dan moet je op tijd beginnen", vertelt Gert Wolf, die als vrijwilliger actief is bij CSI Ommen.



"Ik denk dat het een groot succes wordt. Het wordt elk jaar bekenden, dus er zullen betere deelnemers komen. In de regio speelt het ook veel mee. En het is gratis, iedereen is welkom."



Sterren

In 2017 kreeg de wedstrijd een upgrade naar vier sterren. Hierdoor stonden er twee jaar lang veel ruiters uit de top 100 van de wereldranking aan de start. Kwalitatief een goed concours, maar tegelijkertijd ook hoogdrempelig. Daarom besloot de organisatie terug te keren als driesterrenconcours, zodat meer ruiters uit de regio een kans krijgen om mee te rijden.

Maar het draait natuurlijk niet alleen om de wedstrijden. Op het wedstrijdterrein rondom De Driehoekhoeve wordt een Goods & Foods fair georganiseerd. Vanuit de loungeclub met live muziek is de sport te volgen via een groot videoscherm. Ook aan de kleinste supporters is gedacht met een Kids Paddock. Dit jaar wordt de Vechtdalstal omgetoverd in een expositieruimte voor kunstenaars uit het Vechtdal.

Live op RTV Oost

Het hoogtepunt is zondag, dan staat de Grote Prijs op het programma. Bij RTV Oost volg je zondag 4 augustus vanaf 15.00 uur live de Grote Prijs. De wedstrijd is live te volgen op televisie, via Facebook en een livestream in de app en op de website.