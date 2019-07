Wat is er allemaal te doen in Wierden? Daarvoor spraken we de lokale bevolking aan op straat om ons tips te geven hoe wij ons dagje als toerist in de gemeente tot een succes konden maken. Dat ging helaas nog niet zo makkelijk als we hadden gedacht. Het vinden van een toeristeninformatiepunt was al een zoektocht op zich. Ook liep er niet veel volk op straat, maar dit lag volgens een werknemer van de lokale boekhandel aan het feit dat het een maandag was en we midden in de bouwvak zaten. Daar namen we dan maar genoegen mee.

Lekker badderen op het Lageveld (Foto: RTV Oost)

Het Lageveld

Al snel bleek dat het Lageveld als grote winnaar uit de bus kwam. Hier moesten we toch even op ons handdoekje gelegen hebben. Zo gezegd, zo gedaan. In de onderstaande video zie je hoe verslaggever Pim op zoek gaat naar de place to be in de gemeente. Groeten uit Wierden!