Maximale werkstraf voor Enschedese (61) die partner meermaals met mes stak

Een 61-jarige vrouw uit Enschede is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 352 dagen omdat ze in september vorig jaar haar partner meermaals met een mes stak. Volgens de vrouw stak ze het slachtoffer per ongeluk.

De veroordeling is hoger dan de eis. De officier van justitie eiste namelijk twee weken geleden 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van één jaar. De rechtbank concludeert in het vonnis dat ze de geëiste straf niet passend vindt voor wat er is gebeurd en dat ze van mening is dat deze hoger moet zijn.

Steekpartij

De steekpartij vond plaats in het voormalige zorgcomplex Het Achtervoort in Enschede. De vrouw had ruzie gekregen met haar partner tijdens het koken in zijn appartement. Toen ze vervolgens naar haar eigen woning ging, kwam de man haar achterna. Volgens de Enschedese pakte ze een mes uit haar keuken om hem weg te jagen, maar raakte ze hem per ongeluk.

De vrouw vertelde twee weken geleden dat ze het verschrikkelijk vond wat er is gebeurd. De twee zijn nog steeds samen en de man weigerde aangifte te doen of een verklaring af te leggen. Hij liet zich na het incident verbinden in het ziekenhuis en moest uiteindelijk alleen vanaf het politiebureau naar huis lopen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Op het moment van het incident had de vrouw zo'n driekwart fles wijn gedronken. Deskundigen concludeerden dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar was tijdens het incident. De vrouw heeft last van depressies en raakte na een werkzaam leven vol sociale contacten in een sociaal isolement. De enige die ze nog ziet is haar partner.