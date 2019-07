Magneetvissers vinden bom uit Tweede Wereldoorlog in IJssel bij Deventer

De bom werd gevonden door een groepje magneetvissers dat vorige week een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog bij de Lonnekerberg vond. Toen hoopten ze nog dat hun volgende vangst minder gevaarlijk zou zijn.

Maar het is dus opnieuw raak in korte tijd. "Dit gebeurt normaal gesproken niet vaak en dat is maar goed ook. Dit is levensgevaarlijk. We willen dan ook andere magneetvissers hiervoor waarschuwen", vertelt magneetvisser Dennis Versluis.

Bekijk hieronder een video van van het moment dat de bom bij de Lonnekerberg tot ontploffing werd gebracht

Laptops

Normaal gesproken vinden de vissers laptops of fietsen in het water. Maar toen Versluis vanavond zag wat hij aan zijn magneet had hangen, belde hij gelijk 112. "Ik schrok me rot. Ik zag dat het een bom was, ik wist het 100% zeker."

De EOD gaat de bom waarschijnlijk tot ontploffing brengen.