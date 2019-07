‘Overheerlijk’ koken met TV Oost

Op uitnodiging van de provincie Overijssel trok tv-kok Nadia Zerouali de afgelopen weken door Overijssel om samen te koken en te eten. RTV Oost was bij alle negen kooksessies aanwezig. Samen met Nadia en haar gasten ontdekten we nieuwe smaken en maakten we kennis met boeren en telers uit de buurt. In de maand augustus zendt RTV Oost op zaterdag en zondag als onderdeel van ‘Overijssel Vandaag’ het kookprogramma 'Overheerlijk' uit.

Geen doorsnee gasten

Het waren geen doorsnee gasten met wie Zerouali het kookavontuur aanging. In de eerste uitzending staat de tv-kok samen met de Koerdische Sherivan Kocar achter het fornuis. Kocar vluchtte twee jaar geleden met haar gezin uit Syrië. Sinds een anderhalf jaar woont ze met haar man, drie kinderen en schoonmoeder in een appartement in IJsselmuiden. Om de Nederlandse taal en mensen goed te leren kennen, kookt ze iedere week bij het plaatselijke eeTze.

Afrikaanse ugali

Niet eerder had Zerouali ugali (maïspap) gekookt. Ze beleeft de primeur in de derde aflevering als ze samen met een aantal deelnemers van de Halve Marathon Zwolle kookt. Onder hen ook de winnaar William Wanjiku uit Kenia. In de keuken van recreatiebedrijf de Maathoeve in Heeten combineert Nadia de Afrikaanse ugali met oer-Hollandse hachee en bloemkool.

BBQ met Böckers

Memorabel is ook de barbecue met de bandleden van Böckers. Op het podium vormen ze één geheel, maar samen eten blijken ze nooit te doen. Laat staan samen koken. En wie denkt dat de bandleden alleen maar houden van grote stukken vlees, die komt bedrogen uit. De helft van de band is vegetariër. De barbecue van Nadia met Böckers is te zien in aflevering zes.

Kijk naar ‘Overheerlijk’ op zaterdag en zondag in Overijssel Vandaag om 17.00 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald. De verhalen en gerechten van de kooksessies zijn terug te vinden op www.jijenoverijssel.nl.