MST: behandeling van reumatische aandoening jicht kan veel goedkoper

Jicht is een reumatische aandoening waarbij urinezuur in het bloed kristalliseert. Deze stekelige kristallen veroorzaken enorm veel pijn in gewrichten in bijvoorbeeld voeten en handen. Een jichtaanval kan soms een week duren.

Dure behandeling

De meeste mensen met jicht worden behandeld met symptoombestrijders of met medicijnen die het urinezuur in het bloed verminderen. Maar voor mensen met een hart- of nieraandoening is dit niet mogelijk. Een dure behandeling met eiwit-ontstekingsremmers was tot nu toe het enige alternatief.

Maar er is een vergelijkbaar medicijn dat aanzienlijk goedkoper is. "Dat is alleen nog nooit getest op jichtpatiënten. Dat hebben wij dus gedaan. En we zijn erachter gekomen dat het net zo goed werkt als de duurdere variant", zegt reumatoloog Mart van de Laar van het MST.

Farmaceutische industrie

Door het onderzoek van het MST, dat subsidie kreeg uit het programma 'Goed Gebruik Geneesmiddelen' van het Rijk, kunnen nu alle Nederlanders het goedkopere medicijn vergoed krijgen.

Van de Laar benadrukt dat die subsidie hard nodig is. "De farmaceutische industrie heeft geen enkel belang bij zo'n onderzoek als dit. Als we goedkopere alternatieven voor dure geneesmiddelen willen dan moeten we dat zelf faciliteren, het moet uit de maatschappij komen."