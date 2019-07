Opgeviste granaat uit Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht in Deventer

De granaat werd gevonden door een groepje magneetvissers dat vorige week een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog bij de Lonnekerberg vond. Toen hoopten ze nog dat hun volgende vangst minder gevaarlijk zou zijn.

"Dit gebeurt normaal gesproken niet vaak en dat is maar goed ook. Dit is levensgevaarlijk. We willen dan ook andere magneetvissers hiervoor waarschuwen", vertelt magneetvisser Dennis Versluis.



Wetten

Magneetvissers vinden geregeld explosieven of wapens in het water, vooral bij gebieden die in de Tweede Wereldoorlog doelwit waren, zoals bruggen, sporen en vliegvelden.



Elke gemeente bepaalt zelf of magneetvissen mag. Deventer heeft er niets over in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan en dus is het toegestaan.