Minister krijgt open brief over N36: "Nog steeds onveilig"

Open brief over onveiligheid op N36 (Foto: RTV Oost / Emiel Geerding)

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk heeft een open brief gestuurd naar minister Cora van Nieuwenhuizen over de onveiligheid op de N36. De brief is ondertekend door 53 partijen uit de gemeenten Twenterand, Almelo, Wierden, Tubbergen, Hellendoorn, Hardenberg en Ommen.

De weg ging vorig jaar op de schop om de veiligheid te vergroten. Zo werd de rijbaan verbreed, is er ribbelmarkering aangebracht, werd het asfalt vernieuwd en zijn er hectometerpaaltjes met snelheidsaanduiding geplaatst.

Toch vonden er de afgelopen weken twee grote ongelukken plaats. "Dat waren de laatste druppels die bij de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk de spreekwoordelijke emmer deden overlopen", laat Jeroen de Haan namens de dorpsraad weten.

"Ontzettend veel mensen en partijen hebben een mening over de N36 en proberen allemaal afzonderlijk of in beperkte samenwerking wijzigingen doorgevoerd te krijgen. Helaas hebben de beperkte wijzigingen die tot nu toe zijn uitgevoerd nog geen invloed gehad. Er gebeuren nog steeds erg veel ongelukken en mensen voelen zich onveilig op de N36. Er zijn mensen die de weg mijden, dat kan niet de bedoeling zijn."



Inwoners

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk heeft daarom contact gezocht met tientallen organisaties en partijen om een gezamenlijk statement te maken bij de minister. "Het is nu tijd om door te pakken. Mensen moeten weer veilig over de N36 kunnen rijden." Er wordt gepleit voor een verdere verbreding en de aanleg van een middengeleider.

Juist door vanuit de inwoners een brief te sturen, hoopt Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk invloed te hebben bij de minister. "De roep naar burgerinitiatieven wordt in Nederland steeds groter. Het zijn de inwoners zelf die steeds meer gevraagd worden naar meningen en oplossingen. Hoewel de N36 te groot is om zelf aan te kunnen, willen we als verschillende belangenverenigingen en lokale politieke partijen hiermee een duidelijk signaal afgeven dat de N36 onveilig is en aangepakt moet worden. De minister kan een dergelijk groot signaal vanuit zoveel partijen niet links laten liggen", meent De Haan.



Gedrag

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk roept de weggebruikers op om zich op de N36 aan de verkeersregels te houden. "Naast de onveiligheid van de weg zelf, zijn het ook gebruikers van de weg die voor ongelukken zorgen. Het is in onze ogen helemaal niet nodig om over een dubbel doorgetrokken streep in te gaan halen om vervolgens achter een andere vrachtwagen te belanden."

Hetzelfde geldt volgens De Haan voor het telefoongebruik in de auto. "Vrijwel iedereen gebruikt zijn of haar telefoon wel eens in de auto, maar doe het gewoon niet meer. Zoek een plek op waar je dat rustig kunt doen of wacht gewoon tot je op de plek van bestemming bent. De meeste berichten en telefoongesprekken kunnen gerust een uur wachten. De N36 is erg smal vergeleken met andere wegen, waardoor het absoluut noodzakelijk is om de volledige concentratie op de weg te hebben. Iedereen heeft het altijd over de onveiligheid van deze weg en de gebruikers daarvan. We roepen daarom iedereen op om vooral niet in te halen, je wint er niets mee. Velen hebben gedacht dat het makkelijk kon met dodelijke ongelukken tot gevolg."