Alle verpleegbedden MST zijn bezet, ziekenhuis in Enschede stelt opnamestop in

Het Medisch Spectrum Twente in Enschede (MST) heeft een opnamestop ingesteld. Aanleiding is een tekort aan verpleegbedden. Dat betekent dat opnames voor niet-spoedeisende ingrepen kunnen worden afgebeld of al zijn afgebeld. Het traumacentrum van het ziekenhuis blijft wel gewoon gewonden opvangen.

De vakantieperiode en een verstopping in de doorloop van patiënten zijn de aanleiding voor de maatregel. MST woordvoerder Erwin Iping zegt dat het probleem in de hele regio speelt. Het MST heeft op dit moment ongeveer 550 verpleegbedden in gebruik.

Plaatsgebrek bij andere instellingen

Een deel van de ziekenhuisbedden wordt bezet door patiënten die eigenlijk in een andere zorginstelling thuishoren. Ook daar is nu een tekort aan bedden. Hoe lang de opnamestop van kracht blijft, is moeilijk te zeggen. "De beschikbaarheid van het aantal bedden in de regio houden we continu in de gaten", zegt Iping.

Dat beddentekort in de regio niet alleen een gevolg is van de vakantieperiode, werd afgelopen maart pijnlijk duidelijk. Chirurg Verhagen van het ZGT luidde op Twitter de noodklok over een patiënt die al honderd dagen ten onrechte in het ziekenhuis in Almelo lag, omdat er nergens plek was.

Dat leidde tot veel ophef en mondde uiteindelijk in mei uit op een bezoek van minister Hugo de Jonge aan het ziekenhuis. De Jonge zei na dat bezoek dat ouderen eerder moeten gaan nadenken over hoe zij later de zorg georganiseerd willen hebben.