Onduidelijkheid over komst veelbesproken RIBW-cliënten in Enschedese wijk

De vergunning van Domijn moet gewijzigd worden, laat een gemeentewoordvoerder weten. In de huidige omgevingsvergunning staat namelijk niets over de huisvesting van cliënten en dat moet wel.

Onduidelijk

Het is niet duidelijk hoe lang het duurt voor een wijziging is doorgevoerd. Eén ding is wel duidelijk: de streefdatum van 1 augustus wordt niet gehaald. Omwonenden zijn nog niet geïnformeerd over de verlate plaatsing van de cliënten.

RIBW cliënten zijn mensen met psychische en/of sociale problemen. Zij kunnen een verslavingsverleden hebben, of in aanraking zijn geweest met justitie. Het idee is dat ze in de woongroep worden geholpen met onder meer hun financiën en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Volgens de gemeente werd na de eerste informatieavond duidelijk dat de omgevingsvergunning niet rond was. Tijdens deze informatieavond, begin juni, liepen de gemoederen hoog op.

Bewoners protesteren tegen de komst van RIBW cliënten (Foto: RTV Oost)

Zo'n honderdvijftig bewoners kwamen met spandoeken naar de bijeenkomst. Zij voelen zich overvallen door het 'plotselinge' besluit om de cliënten in de wijk te plaatsen. Er zijn al genoeg cliënten met psychische problemen in de wijk, vinden zij.

'Gebrekkige communicatie'

Maar ook raadsleden vonden dat de gemeente tekortschoot. Tijdens een ingelaste vergadering van de stadsdeelcommissie uitte een meerderheid kritiek op de gebrekkige communicatie.

Enschede Anders diende een motie van wantrouwen in tegen wethouder Jurgen van Houdt. De wethouder overleefde die motie, maar betuigde spijt over de 'gebrekkige communicatie' rondom de plaatsing van de 24-uursvoorziening in de wijk.