Extreme warmte jaagt Almeloër uit appartement

Van der Meulen woont samen met zijn vrouw en twee heel jonge kinderen aan de westkant van het pand. De ingang van het appartement komt uit op een centrale hal en heeft geen contact met de buitenlucht. Alle deuren openzetten waardoor de wind door het appartement heen waait, zit er dus niet in.

Daardoor wordt het overdag erg warm, maar 's nachts koelt het ook niet af. Er is wel een ventilatiesysteem, maar dat zuivert de lucht alleen en zorgt niet voor aanvoer van koude buitenlucht.

37 graden

Vorig jaar liep de temperatuur in de woning op tot 37 graden. Inmiddels weet Van der Meulen hoe hij het iets koeler houdt in de woning. Twee airco's en ventilatoren draaien overuren.

Maar het blijft warm in het appartement, in de middag kan het kwik oplopen tot dertig graden. Van der Meulen moest vorige week zijn jongste kind van drie maanden zelfs uit logeren vanwege de temperatuur in het huis.

Airco's

Woningstichting Beter Wonen is de eigenaar van het appartementencomplex in de binnenstad en plaatste één van de airco's in het huis van Van der Meulen. De stichting vergoedt ook de extra elektriciteitskosten die het gezin maakt én liet warmtewerend folie op de ramen plakken.

Maar dat alles heeft geen zin. "De airco's zijn lapmiddelen, het is geen duurzame oplossing", vertelt Van der Meulen. Airco's stoten namelijk veel warmte af. "En de warmte zit al in het huis."

Oplossingen

Ook bij andere nieuwe complexen in de binnenstad is het moeilijk om het binnen koel te houden, bevestigt directeur Peter van der Hout van Beter Wonen. "Het klimaat verandert en daar moeten we wat mee. We bouwen veel met glas en de woningen zijn allemaal in hoge mate geïsoleerd."

Hij onderzoekt bij diverse complexen in de binnenstad hoe het warmteprobleem kan worden opgelost. Zo denkt hij aan zonnecollectoren, sedumdaken, screens, glasisolatie en meer mogelijkheden tot ventilatie. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst op kosten van de woningstichting zonwering wordt geplaatst bij dit soort appartementen.

CO2-uitstoot te hoog

Het huis van Van der Meulen is door de stichting Duurzaam Thuis Twente onderzocht. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat er bij de bouw onvoldoende rekening was gehouden met de warmte en dat de CO2-uitstoot in de woning te hoog is.

Ook de woningstichting liet onderzoek doen, maar Van der Meulen wacht de resultaten daarvan niet af. Het gezin betrekt over twee maanden een eengezinswoning in een andere wijk.