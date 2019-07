Drie jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige stiefdochter

De Enschedeër is 's ochtendsvroeg bij zijn stiefdochter in bed gaan liggen en begon haar te strelen. Nadat hij haar op verschillende plekken onzedelijk had betast, kwam het ook daadwerkelijk tot penetratie.

Handdoek

Onderzoek van het NFI heeft aangetoond dat er sperma van de man is gevonden in de vagina van het minderjarige meisje. Volgens de veroordeelde stiefvader heeft zij expres sperma van hem 'geplant', om hem erbij te lappen. Ze zou volgens de Enschedeër het sperma van een handdoek hebben gehaald, die hij na masturberen in de wasmand had gedaan. Deze verklaring is door de rechtbank als onzin afgeserveerd.

Geschokt

Het wordt de Enschedeër ernstig aangerekend dat hij zijn minderjarige stiefdochter, die hem als haar eigen vader beschouwde, in de veilige omgeving van haar slaapkamer seksueel heeft misbruikt. "Hij heeft daarmee ernstig inbreuk gemaakt op zowel de lichamelijke- en geestelijke integriteit van het slachtoffer", aldus de rechtbank.

"Daarnaast schokken dit soort feiten de rechtsorde in ernstige mate. Dat die schade zich ook daadwerkelijk bij het slachtoffer heeft geopenbaard, blijkt wel uit de door haar op schrift gestelde slachtofferverklaring."

De rechtbank neemt het de man verder nog kwalijk dat hij weigert verantwoordelijkheid te nemen voor het door hem gepleegde feit.