Klussende kids op de Dedemsvaria feestweek

''Dit is de vierde kier dat we de kids hier lekker hun gang laten gaan in het Timmerdorp'', legt burgemeester Gerrit Timmerman uit. De naam is overigens puur toeval. Hij voegt er nog wel even aan toe dat hij alleen burgemeester is van dit Timmerdorp. Tientallen kinderen met zagen en hamers klussen er vrolijk op los. Er wordt zelfs al onderhandeld over de vraagprijs van hun creaties. ''50 euro!'', klinkt het vanuit een hut. In de video hieronder zie je wat er zoal in elkaar werd gezet.

De Dedemsvaria

De feestweek is alweer bezig met zijn 49-e editie. Door de hulp van vele vrijwilligers is het een jaarlijks terugkomend hoogtepunt in Dedemsvaart sinds 1971. De hele week is er dan ook van alles te doen. Van een gezellige kermis tot allerlei verschillende waterspelen.