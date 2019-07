Politie stelt onderzoek in naar nepbrieven om deelnemers aan buurt-app te ronselen

De politie stelt een onderzoek in naar nepbrieven die op diverse plekken in Overijssel huis-aan-huis worden bezorgd. De brieven zijn vermoedelijk verstuurd om deelnemers aan een buurtpreventie-app te ronselen. Blijkbaar om het vertrouwen van de buurtbewoners te winnen, worden de brieven ondertekend met de namen van mensen die in de wijk wonen. Deze vermeende ondertekenaars weten echter van niets.

Onder anderen Janneke Wijdeveld uit Nijverdal kreeg mensen bij zich aan de deur, die een dergelijke brief hadden ontvangen. "Keurig in een envelop. Ondertekend met mijn naam. Alleen wist ik van niets. Zo kreeg ik een buurman aan de deur die nogal sceptisch reageerde. Die had zo zijn bedenkingen bij de beheerder van de app. Hij vermoedt namelijk dat het gaat om een commercieel bedrijf en zei om die reden weinig zin te hebben om zich hier zomaar voor aan te melden."

Zoals RTV Oost gisteren meldde, zijn de nepbrieven intussen op meerdere plekken in omloop. Zo zijn ze intussen onder meer opgedoken in Sint Isidorushoeve, Haaksbergen en Hengelo. Daar komt nu de wijk Groot Lochter in Nijverdal bij. Ook buiten deze provincie, in Houten, zijn dezelfde brieven verspreid.

'Erg vervelend'

Janneke Wijdeveld, die aan de Beethovenlaan woont, zegt het er niet bij te laten zitten: "Ik ga zeker aangifte doen. Erg vervelend dat mijn naam voor dit soort acties wordt misbruikt."

Valsheid in geschrifte

Volgens een woordvoerster van de politie Oost-Nederland zal er worden bekeken in hoeverre er sprake is van identiteitsfraude. "We gaan onder meer onderzoeken of hier valsheid in geschrifte is gepleegd."

Reactie Nextdoor

Michel Visser van de landelijk opererende buurtpreventie-app beheerder Nextdoor laat weten dat er iets mis moet zijn gegaan: "Vooropgesteld, ik kan met de hand op mijn hart beloven dat wij nooit brieven de deur uit doen zonder dat degene, uit wiens naam dit gebeurt, hier toestemming voor heeft gegeven. Dat gebeurt via onze website. Mogelijk dat de personen in kwestie dan per ongeluk een bepaalde button hebben aangeklikt, waardoor ze die toestemming hebben gegeven."

Volgens de zegsman worden de brieven uitsluitend ondertekend met de voornaam: "Als er dan toch een achternaam bij is geplaatst, moet er iets fout is gegaan bij aanmelding via onze website."

Nextdoor, een commercieel bedrijf, gaat proberen de vermeende ondertekenaars van de gewraakte brieven op te sporen: "We hebben een aantal meldingen via de sociale media voorbij zien komen en gaan daar nu zo goed mogelijk op reageren." De woordvoerder zegt dat Nextdoor alles in het werk zal stellen om dergelijke klachten te voorkomen: "We gaan bekijken hoe we dit voor de toekomst kunnen oplossen. Het spreekt voor zich dat we als bedrijf niet op dit soort verhalen zitten te wachten."