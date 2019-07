Enschedese nep-advocate krijgt werkstraf en boete van 400 euro

De Enschedese liep eind 2016 tegen de lamp toen ze bij de Orde van Advocaten, de beroepsorganisatie waar elke advocaat zich moet inschrijven, een aanvraag indiende. Ze stelde een rechtenstudie te hebben afgerond, stage te hebben gelopen in de Randstad en was van plan een advocatenkantoor in Overijssel te openen. Er was zelfs al een website, inclusief foto van de Enschedese in advocatentoga.

Navraag leerde al snel dat de vrouw een onbekende was in de advocatenwereld en bij de opleiding, maar dat ze al wel had opgetreden als advocaat. Zo regelde ze een omgangsregeling voor iemand. De politie werd ingeschakeld en de Enschedese werd aangehouden en verhoord. Ze bekende, maar zei nooit handtekeningen op aanvraagformulieren te hebben gezet.

Ex-vriend

Bijna drie jaar nadat ze door de mand viel, moest de Enschedese zich vandaag voor de rechter in Almelo verantwoorden. Ze vertelt dat het door haar ex-vriend komt, die bedreigde haar toen ze het in 2013 uitmaakte. "Hij dreigde naaktfoto's van me online te gooien. Ik moest doen wat hij zei, hij wilde geld."

De Enschedese zegt keer op keer naar de politie te zijn gegaan om aangifte te doen, maar dat lukte één keer. "Ik kon er alleen melding van doen, geen aangifte, ik werd niet serieus genomen."

Ze vervolgt haar verhaal: "Ik ben uiteindelijk gevlucht. Ik woon nu op een geheim adres en heb geen sociale media meer. Ik was zelfs bang dat ik uiteindelijk dood voor het politiebureau zou liggen. Nu weet hij gelukkig niet meer waar ik woon."

Bij de neus genomen

Het verhaal dat de Enschedese in tranen doet in de rechtszaal, roept grote vraagtekens op bij de officier van justitie. "Ik heb echt het gevoel dat we hier door mevrouw bij de neus genomen worden. U heeft het over dreigmails, maar waar zijn die?"

Uiteindelijk vond de politierechter de fraude bewezen. Hij hield bij het opleggen van de uiteindelijke straf wel een slag om de arm. "Of het waar is weet ik niet, ik kan niet beoordelen of u vandaag de waarheid spreekt."