CSI Ommen al tien jaar een begrip in de regio

Het CSI Ommen wordt gezien als de opmaat naar de Europese kampioenschappen met een gemoedelijke sfeer, die zorgvuldig wordt bewaakt in de tien jaar dat het evenement nu bestaat. De familie Schuttert, en met name Hendrik Jan Schuttert, wilde tien jaar geleden naast de grote regionale evenementen zelf wat beginnen.

Hendrik Jan Schuttert is dan ook trots. "Ik had niet gedacht dat we hier nu zo zouden staan. Ik had als hobby paarden, en nu is het mijn beroep en leef ik ervan." Een bezoekster kijkt naar de bak waar jonge amazones hun rondjes draaien. "De maat is goed. Niet te groot, maar wel een belangrijk internationaal concours."

Thuiswedstrijd

Pim Mulder is de winnaar van vorig jaar en voor hem is het een thuiswedstrijd. Hij heeft hier zijn stal ondergebracht. Hij staat bij een vierjarige hengst, Kalmar. Het paard is onrustig en maakt een hoop kabaal. "Het is een dekhengst, en wat jong en onervaren. Hij wordt veel ingezet als dekhengst en dat merk je aan zijn gedrag. Hij moet nog leren wanneer hij moet dekken, en wanneer het om de sport gaat. Dan moet hij dus wat kalm aan doen. Komt wel!" zegt Pim Mulder.



Mulder draait nu in de bak achter de vip-tent wat rondjes met Kalmar, om hem te laten wennen aan de omgeving en de onrust eruit te krijgen. Of Mulder weer kans maakt om het CSI Ommen te winnen? Hijzelf weet het niet. "Ik was vorig jaar ook geen favoriet, maar toch heb ik gewonnen. Wie weet dit jaar weer."

Hendrik Jan Schuttert: "Pim is een geweldige ruiter met veel talent. We zullen het zien, maar zijn paard is wel onervaren."

Live bij RTV Oost

De tiende editie wordt zondag live uitgezonden door RTV-Oost, vanaf 15.00 uur. Aan de start staan ook de regionale topruiters als Willem Greve, Frank Schuttert, Marc Houtzager, Jeroen Dubbeldam en Gerco Schröder.