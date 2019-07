Praat mee: Magneetvissen moet aan banden worden gelegd

Magneetvissen is officieel niet verboden, al hebben sommige gemeenten het wel opgenomen in hun Algemene Plaatselijke Verordening. Daar wordt echter nauwelijks op gehandhaafd, meldt bijvoorbeeld Trouw.



En ook de heftige knal is geen reden voor de vissers om hun magneet in de wilgen te hangen. Wel roepen ze mede-magneetvissers op voorzichtig te zijn: "Vind je iets? Een kogel, bom of granaat? Ga er niet mee naar huis toe. Bel meteen 112."



Is zo'n oproep voldoende? Wordt het niet eens tijd voor heldere regelgeving rondom magneetvissen? Een magneetvis-akte wellicht? Of zelfs een verbod? Praat met ons mee, in de reacties hieronder of op Facebook.





Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33